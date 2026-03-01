Durante la serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo, Levante e Gaia hanno cantato insieme “I maschi” di Nannini-Pianigiani, portando sul palco un brano molto noto. La performance si è svolta davanti al pubblico presente e alla televisione, con le due artiste che hanno interpretato il brano in modo distintivo. La canzone è stata proposta come parte della selezione di cover in programma durante l’evento.

Nella serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover spicca un brano tutto senese: Levante e Gaia hanno interpretato " I maschi ", brano di Gianna Nannini del 1987 scritto dalla rockstar assieme a Fabio Pianigiani, musicista di casa nostra che ha incrociato con molti artisti importanti, compositore e docente, specializzato in musicoterapia. Levante e Gaia, si sono letteralmente scatenate nell’interpretazione di questo brano, in bilico fra il rock e il melodico, con tanto di bacio finale. "Mi fa piacere – ci dice Pianigiani – che sia stata scelta questa canzone. Qualcuno ha detto che è una versione pessima altri che è la migliore cover. Il mio giudizio è a mezza strada, lo spirito di quando è stata scritta da me e da Gianni è stato mantenuto e questo è importante". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanremo, cover senese. Levante e Gaia cantano ’I maschi’ di Nannini-Pianigiani

Gaia e Levante, duetto evento a Sanremo 2026: portano "I Maschi" di Gianna Nannini all'AristonReggio Emilia, 27 febbraio 2026 – Gaia non sarà in gara tra i 30 protagonisti del Sanremo di Carlo Conti, ma i fan la potranno ascoltare comunque...

Sanremo 2026, Levante e Gaia cantano “I maschi” e si baciano sul palco dell’Ariston: la Rai non le inquadraAl Festival di Sanremo 2026 scatta il bacio saffico tra Levante e Gaia, protagoniste nella serata delle cover, del brano I maschi di Gianna Nannini.

Tutto quello che riguarda Nannini Pianigiani.

Temi più discussi: Sanremo, cover senese. Levante e Gaia cantano ’I maschi’ di Nannini-Pianigiani; Sanremo 2026, serata cover e duetti. I baci censurati: dopo Levante e Gaia, la Rai non inquadra quello (sulla guancia) tra Gassmann e Aiello; Sanremo, Conti: Finale aperta. Cardinaletti e Frassica sul palco. Bocelli super- ospite; Levante e Gaia e la bandiera del girl power con I maschi nella serata delle cover a Sanremo.

Testo completo I Maschi di Gianna Nannini/ Video, cover Levante con Gaia a Sanremo 2026Ecco il testo completo del brano I Maschi di Gianna Nannini, la cover presentata al Festival di Sanremo 2026 da Levante ... ilsussidiario.net

Levante a Sanremo 2026: «Non mi aspettavo questo polverone per il bacio a Gaia, non l’ho fatto per provocare. I dischi? Oggi rischiano di durare una settimana e poi di ...È l’unica artista che ha firmato da sola sia il testo sia la musica del pezzo che ha portato all’Ariston Sei tu. Oggi parla della polemica in cui è involontariamente finita, della cordite emorragica c ... vanityfair.it