Sanremo 2027 l’era De Martino | dalla danza al timone della kermesse

Nel 2027, Sanremo vede Stefano De Martino al centro della scena come nuovo Direttore Artistico e conduttore. Dopo aver lavorato come ballerino nelle coreografie di Amici e aver raggiunto record di ascolti con Affari Tuoi, la sua nomina segna un cambio di rotta per la manifestazione. La sua presenza sul palco rappresenta un nuovo capitolo per la storica kermesse musicale italiana.

Stefano De Martino, dalle coreografie di Amici ai record di Affari Tuoi: la scalata del nuovo Direttore Artistico e conduttore. Stefano De Martino, dalle coreografie di Amici ai record di Affari Tuoi: la scalata del nuovo Direttore Artistico e conduttore L’annuncio ufficiale ha scosso i vertici di Viale Mazzini, segnando un punto di svolta generazionale per la televisione italiana. Stefano De Martino sarà il Direttore Artistico e il conduttore del Festival di Sanremo 2027. A soli 36 anni, l’ex ballerino di Torre del Greco si prepara a guidare l’edizione numero 77 del concorso canoro più importante del Paese, consacrando una parabola professionale che non ha eguali nel panorama mediatico recente. 🔗 Leggi su Novella2000.it

