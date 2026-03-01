Sanremo 2027 | Conti ‘annuncia’ il successore Stefano De Martino testa bassa e pedalare

Stasermo 2027 si apre con un annuncio di Stefano De Martino, che viene indicato come possibile successore di Conti. Durante la serata, Conti ha dichiarato di avere l’onore di presentare un nome importante, sottolineando l’idea di lavorare con impegno e determinazione. La serata si è svolta il 28 febbraio 2026, con i presenti che hanno seguito con attenzione le parole del conduttore.

Sanremo, 28 febbraio 2026 – “Stasera ho un grande onore, credo per la prima volta nella storia di Sanremo, vi posso ufficialmente annunciare che Stefano sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del festival!” Carlo Conti ‘benedice’ il suo successore alla guida di Sanremo, Stefano De Martino, nel tempio del festival, la platea del Teatro Ariston, con un’annuncio nella finale di Sanremo, inedita nella storia della Rai. Dopo l’esibizione di Ditonellapiaga, intorno alle 23.10, Carlo Conti scende dal palco verso le prime file della platea: “Voglio salutare un collega, un amico, il grande protagonista di ‘Affari Tuoi’ Stefano De Martino!”, dice Conti ricordando che De Martino sarà in onda dal 4 marzo con ‘Stesera tutto è possibile’. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Stefano De Martino nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, l’annuncio di Carlo Conti in diretta: “Ora testa bassa e pedalare”Una serata finale già ricca di emozioni si è arricchita di un annuncio storico: Carlo Conti ha ufficialmente consegnato le chiavi del Teatro Ariston...

Sanremo 2027, Carlo Conti esclude Stefano De Martino: il profilo del suo successoreMario Adinolfi contattato per il Grande Fratello Vip: “Tina Cipollari opinionista? Pensa a fatturare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e...

Una selezione di notizie su Stefano De Martino.

Temi più discussi: De Martino direttore artistico a Sanremo 2027, arriva la ‘benedizione’ decisiva: Carlo Conti (gelido) reagisce così; Chi conduce Sanremo 2027? Le voci su De Martino, le ipotesi in campo. Elisa: Lusingata per il nome; Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, da Fiorello l'annuncio del dg Rai Roberto Sergio, poi la smentita: Gag...; Chi condurrà Sanremo 2027? Il toto-nomi è partito.

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027 si commuove sul palco dell'Ariston. «Carlo, ricorderò per sempre la tua generosità»«Per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo posso annunciare dal palco che sarai il conduttore e il direttore artistico della prossima edizione del Festival». Con ... ilmattino.it

Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, l’annuncio di Carlo Conti all’AristonNella serata finale del Festival di Sanremo 2026, sul palco dell'Ariston si consuma un vero e proprio passaggio di testimone: Stefano De Martino sarà ... fanpage.it

Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027: l'annuncio ufficiale di Carlo Conti - facebook.com facebook

"Ho un grande onore, per la prima volta accade al festival di Sanremo: posso annunciare ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo festival di Sanremo". Lo dice Carlo Conti, raggiungendo De Martino in plate x.com