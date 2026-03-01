A Sanremo 2026, il premio va al codice Da Vinci con una dedica alla città di Napoli. La cinquina proposta riceve consensi e anche qualche contestazione, ma viene comunque considerata valida. La manifestazione si conclude con questa decisione, nonostante le diverse opinioni emerse tra il pubblico e gli organizzatori. La serata si chiude con un risultato che ha suscitato reazioni di vario tipo.

Ok la cinquina è giusta, o comunque possibile, umanoide, potabile, nonostante le inevitabile contestazioni dell’Ariston. Alla fine televoto, sala stampa e radio incoronano meritatamente canzone regina del Festival 2026 il Sal Da Vinci di «Per sempre sì», tormentone sin dal primo giorno di gara, non virale, ma viralissima nella sua immediatezza melodica, ritmica, testuale, coreografica. «Non capisco niente», ha detto lui in lacrime, «questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha dato tanto, mi ha aiutato a superare ogni momento buio, e lo voglio dedicare alla mia città, Napoli». Dietro di lui Sayf («Tu mi piaci tanto»), Ditonellapiaga («Che fastidio»), Arisa («Magica favola»), Fedez-Masini («Male necessario»). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sanremo 2026, vince il codice Da Vinci: «Per la mia Napoli»

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026, in ginocchio all’Ariston: “Lo dedico alla mia famiglia e a Napoli”Erano in cinque a contendersi l’ambita statuetta del Leone d’Oro di Sanremo: la classifica, come da tradizione al Festival, ha generato non poco...

A Sanremo 2026 trionfa Sal Da Vinci con Per sempre sì: “Questo premio è per la mia Napoli”La finale della 76ª edizione del Festival di Sanremo ha visto la vittoria (non a sorpresa ) di Sal Da Vinci con Per sempre sì che si è lasciato alle...

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay

Una selezione di notizie su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026: per l’IA vince Sayf; Sanremo 2026, in testa Arisa, Sayf, Luchè, Brancale e Da Vinci. Filippucci vince tra i Giovani; Chi vince Sanremo 2026? Un podio annunciato; Chi vince il Festival di Sanremo 2026? Tutti i favoriti secondo i bookmaker: Fedez & Masini, Sal Da Vinci e Serena Brancale.

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completaCome da pronostico, Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone Per sempre sì. Secondo il giovane Sayf ... corrieredellosport.it

Sal Da Vinci ha vinto il festival di Sanremo 2026È il trionfo del nazionalpopolare: il cantante napoletano vince spinto dal televoto. Intanto si chiude la fase di transizione e Carlo Conti ufficializza Stefano De Martino come suo successore ... editorialedomani.it

E il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo è Sal Da Vinci "Questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia e alla mia città: Napoli" Che ne pensate Continua a seguire @radio105 per non perderti i prossimi contenuti! #radio10 facebook