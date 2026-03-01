Sanremo 2026 trionfa Sal Da Vinci Due premi per Serena Brancale

L'edizione numero 76 del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci, che ha conquistato il primo premio con il brano ‘Per sempre sì’. Serena Brancale ha ottenuto due premi, mentre altri artisti come Sayf e Ditonellapiaga si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cantanti e l'assegnazione di vari riconoscimenti.

Si è conclusa con il trionfo di Sal Da Vinci l'edizione numero 76 del Festival di Sanremo. Il cantante napoletano, in gara con il brano ‘Per sempre sì’, ha vinto davanti a Sayf ('Tu mi piaci tanto!') e a Ditonellapiaga ('Che fastidio!'). Una serata finale, quella condotta da Carlo Conti, Laura. 🔗 Leggi su Baritoday.it Sanremo 2026, Sal Da Vinci trionfa ma il nono posto di Serena Brancale accende le polemicheLa vittoria di Sal Da Vinci con “Per sempre” chiude il Festival di Sanremo 2026 nel segno della tradizione melodica. Sanremo 2026, le pagelle dopo l'ascolto all'Ariston: il TotoFestival lancia Sal Da Vinci e Serena BrancaleSarà che nella terra dei cachi, come canta J-Ax, «serve una brutta canzone che fa/ pappapparappa’». Sanremo 2026: SAL DA VINCI, una hit che canteremo per 20 anni! (EP03) Approfondimenti e contenuti su Sal Da Vinci. Temi più discussi: Sanremo 2026, il Festival va a Sal Da Vinci: Per sempre sì trionfa all'Ariston davanti a Sayf e Ditonellapiaga; Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì'; Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci, secondo posto per Sayf; Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci con Per Sempre Si. Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026 con Per sempre sì. Il 2027 nel segno di Stefano De MartinoÈ Sal Da Vinci il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Con il brano Per sempre sì, l’artista ... 98zero.com Sanremo, il trionfo di Sal Da Vinci: Dedicato a Napoli. E Conti dice addioSecondo classificato Sayf, terza Ditonellapiaga. Si chiude un’edizione che non riesce a toccare i record delle precedenti ... repubblica.it Sal Da Vinci vince con "Per sempre sì", Sayf e Ditonellapiaga completano il podio - facebook.com facebook Sal Da Vinci canta cose che non mi piacciono ma mi piace lui e mi piacciono le sue canzoni che non ascolto. #sanremo2026 x.com