Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, vincitore della 76esima edizione del festival, si è presentato per le foto senza il premio del primo posto. Il cantante ha posato con i giornalisti e i fotografi, regalando un momento divertente e spontaneo. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento, creando un siparietto tra le risate dei presenti.

(LaPresse) Siparietto divertente con giornalisti e fotografi quello che ha coinvolto Sal Da Vinci, fresco vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, che si è presentato per il momento foto a margine dell’ultima conferenza stampa senza il premio del primo posto. Sal ha quindi scherzato con i fotografi, scattando comunque quella di gruppo con gli altri partecipanti al podio, Sayf e Ditonellapiaga. Dopo qualche minuto di attesa, il premio è arrivato all’Ariston e l’artista vincitore ha potuto recuperarlo e concludere gli scatti, continuando a divertirsi con i fotografi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, siparietto Sal Da Vinci: dimentica il primo premio per le foto

Le foto di Sal Da Vinci con il premio di Sanremo(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 Sal Da Vinci vince il 76esimo festival di Sanremo, le immagini delle foto con il premio Fonte: Agenzia Vista...

Le foto di Sal Da Vinci con il premio di Sanremo – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 Sal Da Vinci vince il 76esimo festival di Sanremo, le immagini delle foto con il premio Fonte: Agenzia Vista...

Sanremo 2026 - Sal Da Vinci alle prove con l'orchestra

Tutti gli aggiornamenti su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Standing ovation per Sal Da Vinci (commosso) a Sanremo: il siparietto con 'Lapo' Pantani. Cosa è successo; Sal Da Vinci fa riscaldare la voce a Tredici Pietro: Spingi qua, mai qua. Il training dietro le quinte - Video; Sanremo, come è andata la terza serata; Sanremo 2026, le pagelle della finale: Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston (10), l'ingiustizia a Serena Brancale (9), Sayf e Samuray Jay mammoni e furbi (6).

Sanremo 2026! Vince Sal Da Vinci con il tormentone dell’anno. Ecco la classifica finale completa e la cinquina delle sorprese!Scopri il vincitore di Sanremo 2026. Sal Da Vinci trionfa con Per sempre sì. Leggi la classifica finale completa, la top 5 e le reazioni del Teatro Ariston. piudonna.it

Chi ha vinto Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci. La classifica finaleHa vinto Sal Da Vinci il Festival di Sanremo 2926. Ecco chi è il vincitore e la classifica finale completa della 76a edizione ... iconmagazine.it

A poche ore dalla vittoria del Festival di Sanremo 2026, il napoletano Sal Da Vinci commenta il trionfo parlando in un’intervista video con il giornalista del Mattino, Federico Vacalebre. #ilmattino #saldavinci #sanremo - facebook.com facebook