Durante la finale di Sanremo 2026, Sayf si è classificato primo nel televoto, suscitando sospetti tra il pubblico. Molti si sono chiesti quanti voti siano stati assegnati a Sal Da Vinci dalla sala stampa, alimentando accuse e dubbi sulla regolarità dei risultati. La discussione si è accesa tra gli spettatori, che si chiedono quali siano le vere dinamiche dietro le preferenze espresse.

"Raga ma se per il televoto avrebbe vinto Sayf quanti ca*** di voti ha dato la sala stampa a Sal Da Vinci?". Su X, a tarda notte, scatta la rivolta: il Festival di Sanremo 2026 è stato appena vinto da Sal Da Vinci, il neomelodico napoletano che ha portato sul palco dell'Ariston la sua enfatica Per sempre sì. La vera rivelazione è il giovane rapper Sayf, sorta di nuovo Ghali che ha conquistato il pubblico a casa e che è arrivato alle spalle del collega per una incollatura, lo 0,3 per cent o. "Comunque il fatto che il cucciolo Sayf abbia vinto di molto il televoto significa che ad aver fatto vincere Sal Da Vinci sia stata proprio La Sala Stampa e le radio!", protesta un fan sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, Sayf primo al televoto scatena sospetti e accuse: "Vediamo cosa si inventeranno ora"

Sanremo 2026: il televoto incorona Sayf, ma la vittoria va a Sal da VinciAl Festival di Sanremo 2026 il pubblico da casa ha espresso un verdetto chiaro: Sayf è stato il più votato al televoto con il 26,4% delle preferenze.

Sanremo, al televoto ha vinto Sayf: 26,4% contro il 23,6% di Sal Da Vinci(Adnkronos) – Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Altri aggiornamenti su Sanremo

Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica finale: primo Sal Da Vinci davanti Sayf a e Ditonellapiaga; Chi è Sayf, il rapper italo-tunisino alla sua prima partecipazione a Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto. FOTO; La classifica di Sanremo 2026: terza serata, nella top 5 ci sono Serena Brancale, Sal Da Vinci e Sayf; Sayf a Sanremo 2026: chi è il cantante al Festival.

Sanremo 2026, la classifica finale: primo Sal Da Vinci ma al Televoto vince SayfEquilibri diversi quelli del Televoto: il secondo classificato Sayf, si è imposto con il 26.4% delle preferenze. Il vincitore Sal da Vinci ha ottenuto il 23.6%. Terza Arisa al 19.2% che supera ... ilsole24ore.com

La rivelazione di Sanremo 2026 è Sayf: eccolo l’estate scorsa a CremonaLa storia si ripete: così come già accaduto nel 2025 con Lucio Corsi, per il secondo anno consecutivo un artista di fatto sconosciuto al pubblico di massa che nell’estate prima del Festival si era ... cremonaoggi.it

Finito #Sanremo vi dico il mio pensiero che so già sarà impopolare Diciamo che questo Festival non mi ha entusiasmata e io Sanremo lo guardo sempre con grande piacere. Si io non sono una di quelli "oddio no Sanremo che schifo, non lo guardo da anni". E - facebook.com facebook

La serata di giovedì 26 febbraio del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa con i verdetti del televoto e della giuria di sala stampa, tv e web x.com