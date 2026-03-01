sanremo 2026 sal da vinci trionfa ma il nono posto di serena brancale accende le polemiche

Durante il Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si è aggiudicato il primo posto con il brano “Per sempre”, mentre Serena Brancale si è classificata nona. La sua posizione ha suscitato discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, che hanno commentato la serata e le scelte di votazione. La manifestazione si è conclusa con questa vittoria e le reazioni alle classifiche finali.

La vittoria di Sal Da Vinci con “Per sempre” chiude il Festival di Sanremo 2026 nel segno della tradizione melodica. Un primo posto solido, costruito su una canzone immediata, popolare, capace di parlare a un pubblico trasversale. Ha battuto favoriti annunciati come Fedez-Masini e un’agguerrita Ditonellapiaga, oltre a un’Arisa in stato di grazia.Fin qui, nulla da eccepire. Ma è sulla parte bassa della top ten che il dibattito si è acceso, trasformandosi in polemica social. Il vero nodo della serata finale è il nono posto di Serena Brancale. Una canzone intima, elegante, interpretata con misura e intensità. Un’esibizione che ha convinto stampa e addetti ai lavori, tanto da valere il Premio della Critica e il Premio Lucio Dalla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Festival di Sanremo 2026: ha vinto Sal da Vinci Settantaseiesima edizione, disapprovazione e fischi per il penalizzante quarto posto di Arisa e il nono di Serena Brancale che vince premi sala stampa e socialIl festival della canzone italiana è stato vinto da "Per sempre sì" interpretata da Sal da Vinci.

Sanremo 2026, le pagelle dopo l'ascolto all'Ariston: il TotoFestival lancia Sal Da Vinci e Serena BrancaleSarà che nella terra dei cachi, come canta J-Ax, «serve una brutta canzone che fa/ pappapparappa’».

Sanremo 2026 - Serena Brancale alle prove con l'orchestra

Ecco il vincitore del Festival della canzone Italiana 2026: Sal Da Vinci PER SEMPRE SÌ Continua a seguire @radio105 per non perderti i prossimi contenuti! #radio105 #sanremo2026 #extrafestival #persempresi @saldavinciofficial facebook