Durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha vinto con il brano ‘Per sempre sì’. Sul palco dell’Ariston, si è commosso fino alle lacrime e si è inginocchiato per ringraziare la famiglia, che lo ha sostenuto nei momenti difficili, e ha dedicato il premio alla sua città, Napoli.

Sal Da Vinci con il brano ‘Per sempre sì’ ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Commosso fino alle lacrime, il cantante si è inginocchiato sul palco dell’Ariston ringraziando la famiglia “che mi ha aiutato a superare ogni momento” e dedicando il premio alla sua città, Napoli. Al secondo posto si è classificato Sayf con ‘Tu mi piaci tanto’, seguito da Ditonellapiaga e Arisa, quindi Fedez e Marco Masini. Per Carlo Conti si è trattato dell’ultima edizione alla guida della kermesse: dal palco ha annunciato che il prossimo Festival sarà condotto e diretto artisticamente da Stefano De Martino. Raggiunto in platea, De Martino ha ringraziato la Rai e, visibilmente emozionato, ha commentato: “Ora testa bassa e pedalare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Sal Da Vinci trionfa con ‘Per sempre sì’

Sal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave ...Dalla promessa fatta a sé stesso ai 13 tentativi prima di Sanremo, Sal Da Vinci racconta la strada lunga mezzo secolo che lo ha portato alla vittoria: «Napoli ha sempre cantato». Ora l’Eurovision lo a ... vanityfair.it

Chi ha vinto Sanremo 2026? Il vincitore è Sal Da VinciSal Da Vinci con Per sempre si è il vincitore di Sanremo 2026: al secondo posto Sayf seguito da Ditonellapiaga. superguidatv.it

Nel 1985 Sal Da Vinci era stato scelto dal regista romano per girare il film "Troppo forte" - facebook.com facebook

Sal Da Vinci iniziò a incidere canzoni quando era ancora un bambino e oltre al cantante ha fatto anche l'attore per il cinema e per il teatro x.com