Sanremo 2026 Sal Da Vinci | Napoli finalmente nel posto che merita con me e De Martino

Durante la presentazione di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha affermato che Napoli si trova nel posto che merita, grazie anche alla presenza di Stefano De Martino come prossimo direttore. Ha espresso entusiasmo per questa scelta e ha sottolineato che la vittoria personale e l’incarico di De Martino rappresentano un risultato importante per la città. Le sue parole sono state rivolte a sottolineare il valore di Napoli in questa occasione.

“Io vincitore e l’annuncio di Stefano De Martino come prossimo direttore grande vittoria per Napoli? Una grande gioia. Gli ho fatto i complimenti, sono felice per lui, anzi, sono felice di saperlo felice. Se l’ho sentito dopo la vittoria? Sì, mi ha mandato un messaggio, mi ha fatto le congratulazioni e io le ho fatte a lui”. Così Sal Da Vinci, a margine della conferenza stampa all’Ariston dopo la sua vittoria alla 76esima edizione del Festival di Sanremo: “Napoli finalmente nel posto che si merita”. “Se penso a collaborazioni di qualsiasi tipo con De Martino per il Festival 2027? Adesso non ci penso, mi godo questo di Carlo Conti, di cui ho ancora il profumo addosso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, il gran finale: vince Napoli con Sal Da Vinci e De Martino prossimo conduttore

