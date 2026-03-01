Sanremo 2026 Sal Da Vinci | È vittoria di popolo che resiste anche di Geolier

Durante la manifestazione di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha affermato che la vittoria rappresenta un segno di resistenza popolare, includendo anche l’artista Geolier. La presenza di artisti provenienti da diverse regioni italiane e le loro affermazioni sono state al centro dell’attenzione, mentre il pubblico ha seguito con interesse gli eventi sul palco. La kermesse si è conclusa con questa dichiarazione che ha suscitato molta discussione.

La napolitudine a Sanremo 2026, quel senso di rivincita che si guarda indietro e si riprende quanto in passato tolto. Sal Da Vinci dice “per sempre sì” all’Eurovision e condivide il suo premio con Geolier.“L’emozione è indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questo grande emozione, questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato. È la vittoria di un popolo, di chi come me ha sempre perseverato nei propri sogni, quello di ieri è il più bello da quando sono nato, da quando faccio questo mestiere a 7 anni. Non è stato facile, ma chi l’ha dura la vince. È la vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso”, dice il vincitore del Festival 2026 con ‘Per sempre sì’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave in porto»Sal Da Vinci dedica la vittoria anche a Napoli: «Napoli ha sempre cantato, pure senza Sanremo, e la sua musica è riconosciuta in tutto il mondo.

Sal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave ...Dalla promessa fatta a sé stesso ai 13 tentativi prima di Sanremo, Sal Da Vinci racconta la strada lunga mezzo secolo che lo ha portato alla vittoria: «Napoli ha sempre cantato». Ora l’Eurovision lo a ... vanityfair.it

Nel 1985 Sal Da Vinci era stato scelto dal regista romano per girare il film "Troppo forte" - facebook.com facebook

Sal Da Vinci iniziò a incidere canzoni quando era ancora un bambino e oltre al cantante ha fatto anche l'attore per il cinema e per il teatro x.com