La replica finale di Sanremo 2026 sarà disponibile su Rai Premium e in streaming. Sal Da Vinci è stato annunciato come vincitore del festival, che si è svolto sotto la direzione di Carlo Conti e la co-conduzione di Laura Pausini. L’ultima puntata è stata trasmessa in diretta e ora può essere rivista attraverso queste piattaforme.

Sanremo 2026 replica finale, quando rivedere l'ultima puntata del festival. Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026, un risultato che ha segnato in modo netto l'edizione diretta da Carlo Conti e co-condotta da Laura Pausini. Il trionfo è arrivato nella notte tra il 28 e il 1 marzo 2026, grazie a un mix di televoto, giuria stampa?tv?web e giuria radio, con un consenso trasversale che ha ribaltato i pronostici della vigilia. Sanremo 2026 classifica finale. Sal Da Vinci. Sayf. Ditonellapiaga. Arisa. Fedez & Masini. Nayt. Fulminacci. Ermal Meta.

© Piperspettacoloitaliano.it - Sanremo 2026 replica finale su Rai Premium e in streaming, quando rivedere l’ultima puntata del festival

