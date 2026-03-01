Sanremo 2026 Rai | Competenze di De Martino? Musica non è l’unico ingrediente del Festival

Durante la serata finale di Sanremo, Carlo Conti ha annunciato che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico dell’edizione 2027. La notizia è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulle motivazioni legate alla scelta. De Martino, noto per il suo background televisivo, guiderà il prossimo Festival, che si svolgerà nel 2027.

Home > Video > Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, come annunciato dallo stesso Carlo Conti in occasione della serata finale del Festival. “Competenze musicali? Parliamo di caratteristiche complete a 360 gradi. È cambiata notevolmente l’esposizione della musica e delle canzoni, si parla anche di momenti. Sanremo è uno show a 360 gradi”, ha detto in conferenza stampa Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai. “La musica è l’ingrediente principale ma non è l’unico ingrediente della grande macchina del Festival. 🔗 Leggi su Lapresse.it

