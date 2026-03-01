Sanremo 2026 – Pagelle della finale | Voto 4 a Bocelli che copia Benigni 2 all’incomprensibile classifica

Durante la finale del 76esimo Festival di Sanremo, Andrea Bocelli ha ricevuto un voto di 4, con alcune critiche per il suo intervento, mentre la classifica finale ha lasciato molti spettatori confusi, assegnando punteggi poco chiari e inaspettati. La serata si è conclusa con momenti che hanno generato discussioni tra pubblico e commentatori, evidenziando alcune lacune nelle decisioni della giuria.

76esimo Festival di Sanremo - serata Finale. Andrea Bocelli

Bocelli Conti. Andrea Bocelli

76esimo Festival di Sanremo - serata Finale. Nino Frassica

76esimo Festival di Sanremo - serata Finale. Carlo Conti; Nicola Savino; Laura Pausini

Giorgia Cardinaletti

Carlo Conti e Stefano De Martino.

Cecchettin.

Carlo Conti e Nino Frassica

Per l'ultima serata di Sanremo 2026 oltre a giudicare i top e i flop (direi più flop) ripristiniamo i voti in pagella. Cominciamo con un 8 alla regia per scusarmi del sospetto di aver oscurato l'altra sera il bacio saffico: la prova televisiva nega ogni intenzionalità nel passaggio al campo più ampio.

La finalissima di Sanremo 2026 si apre piegandosi alla stringente attualità geopolitica.

Leo Gassmann si redime delle sue magliette della salute, propinate senza pietà nelle ultime serate, scegliendo un completo elegante nero con giacca doppiopetto, con revers ampi, e camicia ton sur ton.

Il dettaglio che ha dominato tutto Se c'è un vincitore assoluto della finale 2026, oltre alle canzoni, sono i guanti. Lunghissimi, in pelle, in tulle, bianchi o neri. Più di una collana, più di un ...

Ecco le pagelle di Avvenire dei brani dei 30 Big in gara alla 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Dall'urban pop e rap all'indie, dal cantautorato al country, dal rock al rap quest'anno i colori e i sapori dei brani in gara sono i più d