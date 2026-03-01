Sanremo 2026 look sottotono | Bianca Balti illumina l’Ariston Laura Pausini non convince

A Sanremo 2026, il palco dell'Ariston si presenta con un look sottotono, mentre Bianca Balti si distingue per il suo stile luminoso. Laura Pausini, invece, non riesce a catturare l’attenzione con la sua scelta di abbigliamento. Il festival si conferma molto prudente e privo di sorprese, lasciando alla moda il compito di animare la serata.

Un Festival prudente e senza scosse ha lasciato alla moda il compito di tenere sveglio l'Ariston, con scarsi risultati. Pochi i look che hanno spiccato a Sanremo 2026, ancor meno quelli di cui ci ricorderemo, anche se qualche eccezione gradevolissima c'è. Nel bene e nel male. Cala il sipario su Sanremo 2026 e si conclude l'era di Carlo Conti alla conduzione con un'edizione che definire sottotono è estremamente riduttivo. Piatto in ogni modo possibile e immaginabile, questo Sanremo ci lascia ben poco sia in termini musicali - sono poche le canzoni che ci ritroviamo a canticchiare rispetto agli anni scorsi - che in quelli modaioli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

