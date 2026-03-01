Nella finale di Sanremo 2026, Da Vinci si è aggiudicato il primo posto, mentre Ditonellapiaga e Sayf hanno ottenuto riconoscimenti importanti. La serata ha visto esibirsi diversi artisti, con momenti di musica e spettacolo che hanno coinvolto pubblico e giuria. La manifestazione si è conclusa con la premiazione, lasciando in evidenza le performance più apprezzate durante la serata.

Sanremo è un po’ come il Natale: lo aspetti sacco di tempo, poi passa in un baleno, e il conto alla rovescia ricomincia. Eccoci, dunque, ai titoli di coda di un’edizione un po’ sottotono, ma della quale, tuttto sommato, sentiremo la mancanza. Le pagelle della finale di Sanremo 2026 saranno un po’ meno ironiche del solito: secondo Boris siamo un “Paese di musichette, mentre fuori c’è la morte” ma, di fronte alla realtà che stiamo vivendo, c’è veramente poco da ridere. Appuntamento al prossimo anno con Stefano De Martino, sperando che, nel frattempo, il mondo torni ad essere un posto migliore. Francesco Renga – Il meglio di me: rispetto alle altre edizioni alle quali ha partecipato, stavolta Renga non sembra subire la pressione della gara, ma potrà comunque dire a sé stesso: “Ho dato Il meglio di me”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2026, le pagelle della finale: vince Da Vinci, Ditonellapiaga e Sayf orgoglio nazionale

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè”: Sayf e Ditonellapiaga sul podio, ecco la classifica finale completaIl Festival di Sanremo 2026 ha il suo vincitore: Sal Da Vinci conquista la 76esima edizione della kermesse ligure.

Leggi anche: Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince il festival. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga

Una raccolta di contenuti su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della prima serata; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della finale; Sanremo 2026, le pagelle della finale.

Le pagelle della finale di Sanremo 2026 e i voti alle canzoni dell’ultima serataLe pagelle della quinta e ultima serata del festival di Sanremo 2026, quella in cui si sceglierà il vincitore di questa edizione ... fanpage.it

Sanremo 2026, le pagelle della finale del FestivalSanremo 2026, le pagelle della finale del Festival in onda il 28 febbraio. I voti alle esibizioni e agli ospiti, il vincitore ... tpi.it

La classifica finale del Festival di Sanremo 2026: 1. Sal Da Vinci - "Saremo io e te" 2. Sayf - "Tu mi piaci" 3. Ditonellapiaga - "Che fastidio!" 4. Arisa - "Magica favola" 5. Fedez e Masini - "Male necessario" 6. Nayt - "Prima che" 7. Fulminacci - "Stupida Sfortun - facebook.com facebook

La serata di giovedì 26 febbraio del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa con i verdetti del televoto e della giuria di sala stampa, tv e web x.com