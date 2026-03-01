Sanremo 2026 le pagelle della finale | perchè il Festival dura centosedici ore? Voto | anche meno 10 al pipistrello al collo di Sal Da Vinci 4- per il capitano Max Pezzali

Durante la finale di Sanremo 2026, si sono distinti vari protagonisti con giudizi netti e commenti diretti. Sal Da Vinci ha ricevuto un voto di 10 per il pipistrello al collo, mentre Max Pezzali si è aggiudicato un 4 per il suo ruolo di “il capitano”. Nino Frassica ha lanciato fiori a terra come Blanco, indossando una calotta alla Tony Pitony che ha ricordato Cristiano Malgioglio.

NINO FRASSICA –Butta i fiori per terra come Blanco. Si inzuppa in una calotta alla Tony Pitony che richiama Cristiano Malgioglio. Poi visto che era andata bene la conduzione nel 2025, decide di richiamare in gara i cantanti dell’anno scorso. Nino Frassica è un rullo compressore. Santo del giorno? San Giovanni Bassista. Condizione necessaria per condurre il festival? Essere vivo. Oggi 28 febbraio giornata mondiale dell’omertà. Proverbio del giorno: non si finisce mai di impanare. Se non ridete con Frassica provateci con Eddie Brock. Voto 8 Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sanremo 2026, le pagelle ai look della finale: Laura Pausini inizia alla grande, voto 10. Giorgia Cardinaletti (in Scervino) non è da menoLa finalissima di Sanremo 2026 si apre piegandosi alla stringente attualità geopolitica. Sanremo 2026, l’abito di Max Pezzali ospite (serata finale) al Festival: look e stilistaQual è l’abito di Max Pezzali, ospite stasera nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse... Festival Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: la spiegazione di Vacalebre Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci. Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle della prima serata; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della finale; Sanremo 2026, le pagelle della finale. Le pagelle della finale di Sanremo 2026 e i voti alle canzoni dell’ultima serataLe pagelle della quinta e ultima serata del festival di Sanremo 2026, quella in cui si sceglierà il vincitore di questa edizione ... fanpage.it Sanremo 2026, le pagelle della finale del FestivalSanremo 2026, le pagelle della finale del Festival in onda il 28 febbraio. I voti alle esibizioni e agli ospiti, il vincitore ... tpi.it Salvo Sottile. . Sal Da Vinci trionfa a Sanremo #farwest Credits: Raiplay - facebook.com facebook Sal Da Vinci canta cose che non mi piacciono ma mi piace lui e mi piacciono le sue canzoni che non ascolto. #sanremo2026 x.com