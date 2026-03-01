Sanremo 2026 le pagelle degli abiti della serata finale del Festival

Durante la serata finale di Sanremo 2026, sono stati osservati gli abiti dei cantanti in gara, con valutazioni che hanno attirato l’attenzione dei presenti e dei media. La kermesse si conclude con un momento in cui il pubblico si esprime attraverso televoti, mentre in Italia si discute su performance e stile. La serata si è conclusa con il tradizionale clima di entusiasmo e divisioni.

La finale di Sanremo è quel momento dell'anno in cui l'Italia si divide su tutto: voci, televoti, standing ovation. Ma c'è una cosa su cui nessuno riesce davvero a restare neutrale: i look. Perché l'Ariston, nell'ultima serata, non è solo un palco. È una passerella ad alta tensione. È il luogo in cui ogni bottone slacciato diventa dichiarazione d'intenti e ogni guanto lungo fino al gomito si trasforma in manifesto estetico. Quest'anno ha vinto l'eleganza. Non urlata, non ostentata, ma costruita con cura maniacale. E insieme all'eleganza hanno vinto anche i messaggi tra le righe: simboli appuntati al petto, scritte politiche, dettagli ironici che raccontano molto più di una didascalia Instagram.