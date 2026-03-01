Durante la manifestazione Sanremo 2026, la linea nera, realizzata con eyeliner o matita, ha attirato l’attenzione tra il pubblico. Diverse artiste e modelle, tra cui Ditonellapiaga, Bianca Balti, Levante e Patti Pravo, hanno scelto di valorizzare il trucco con questa tendenza. La presenza della linea nera sul palco e tra gli ospiti ha reso evidente il suo ritorno nel mondo del make-up.

Ragazze di ogni generazione: (ri)mettete l'eyeliner e la matita nera nel vostro beauty-case. Sanremo 2026 docet: da Ditonellapiaga a Bianca Balti, da Levante a Patti Pravo, la linea nera è tornata protagonista del make-up. Dopo anni di estetica clean girl onnipresente trionfa il trucco che c'è e si vede +++dropcap C'è quello bold, quello mini, più audace, più raffinato. Ma la notizia è che c'è: al Festival di Sanremo 2026 il protagonista è stato l'eyeliner, un cosmetico su cui l'imperante estetica clean girl degli ultimi anni aveva messo la lettera scarlatta. Una bella «T» per Too Much. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sanremo 2026, la linea nera, di eyeliner o matita, ha spopolato all'Ariston

