Sanremo 2026 la finale | Sayf emoziona con la mamma è nella top 5 Nuova votazione

Nella serata finale di Sanremo 2026, ora in corso al teatro Ariston, Carlo Conti conduce insieme a Laura Pausini, affiancata dalla giornalista Giorgia Cardinaletti e da un attore. Tra i partecipanti, Sayf si distingue per un'esibizione emozionante con sua madre e si posiziona tra i primi cinque. La votazione è ancora in corso e i risultati finali sono attesi a breve.

Battute finali per la finale di Sanremo 2026, 76esima edizione del festival della canzone italiana. Alla conduzione del Festival, in diretta su Rai 1 dal teatro Ariston, c'è Carlo Conti con Laura Pausini, al suo fianco i co-conduttori, che sono la giornalista Giorgia Cardinaletti (Tg1) e l'attore. Si è aperta la finale di Sanremo 2026, 76esima edizione del festival della canzone italiana. Nella top five Arisa, Luchè, Sal Da Vinci, Brancale, Sayf. La top 5 della finale: Fedez Masini, Ditonellapiaga, Sayf, Arisa e Sal Da Vinci. Michele Bravi lo ha detto chiaro dal palco del Festival di Sanremo: «Noi abbiamo la fortuna di stare qui a festeggiare, ma non dimentichiamoci di quel che succede nel mondo». In mezzo a luci, applausi e classifiche, una frase che riporta tutti con i piedi per terra.