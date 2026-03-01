Sanremo 2026 la finale in diretta | emozione Sayf con la mamma crolla la quota ' vincente'

La finale di Sanremo 2026 si è aperta con l'esibizione di Sayf, che ha emozionato il pubblico insieme alla madre, mentre la quota per la vittoria ha subito un calo significativo. La cerimonia si svolge in diretta dal teatro Ariston e vede alla conduzione Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dai co-conduttori Giorgia Cardinaletti e un attore. La manifestazione prosegue con le esibizioni dei finalisti e l'attenzione si concentra sui pronostici degli scommettitori.

Si è aperta la finale di Sanremo 2026, 76esima edizione del festival della canzone italiana. Alla conduzione del Festival, in diretta su Rai 1 dal teatro Ariston, c'è Carlo Conti con Laura Pausini, al suo fianco i co-conduttori, che sono la giornalista Giorgia Cardinaletti (Tg1) e l'attore e.