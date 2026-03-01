Sanremo 2026 la classifica finale | tutte le posizioni

Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, che ha conquistato il primo posto. Sul podio sono saliti anche Sayf, arrivato secondo, e Ditonellapiaga, che si è classificata terza. La manifestazione musicale si è svolta nel consueto teatro e ha visto la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. La serata finale ha visto la proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi.

Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, seguito sul podio da Sayf e Ditonellapiaga. Trenta gli artisti in gara, tra sorprese e qualche delusione, che si sono contesi il trionfo nella 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Ecco la classifica completa, dal primo al 30esimo posto Sal Da Vinci – Per sempre sì. Sayf – Tu mi piaci tanto. Ditonellapiaga – Che fastidio!. Arisa – Magica favola. Fedez e Masini – Male necessario. Nayt – Prima che. Fulminacci – Stupida sfortuna. Ermal Meta – Stella stellina. Serena Brancale – Qui con me. Tommaso Paradiso – I romantici. LDA & Aka 7Even – Poesie clandestine. Luchè – Labirinto.