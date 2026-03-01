Sanremo 2026 la classifica finale | tutte le posizioni

Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, che ha conquistato il primo posto. Sul podio sono saliti anche Sayf, arrivato secondo, e Ditonellapiaga, che si è classificata terza. La manifestazione musicale si è svolta nel consueto teatro e ha visto la partecipazione di numerosi artisti italiani e internazionali. La serata finale ha visto la proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi.

Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, seguito sul podio da Sayf e Ditonellapiaga. Trenta gli artisti in gara, tra sorprese e qualche delusione, che si sono contesi il trionfo nella 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Ecco la classifica completa, dal primo al 30esimo posto Sal Da Vinci –  Per sempre sì. Sayf –  Tu mi piaci tanto. Ditonellapiaga –  Che fastidio!. Arisa –  Magica favola. Fedez e Masini –  Male necessario. Nayt –  Prima che. Fulminacci –  Stupida sfortuna. Ermal Meta –  Stella stellina. Serena Brancale –  Qui con me. Tommaso Paradiso –  I romantici. LDA & Aka 7Even –  Poesie clandestine. Luchè –  Labirinto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

