Sanremo 2026 la classifica della finale

Durante la finale di Sanremo 2026 sono stati ascoltati fischi dalla sala quando sono stati annunciati i nomi di Fulminacci e Serena Brancale, esclusi dalla cinquina finale. A sorpresa, anche il rapper Fedez non è entrato tra i sei finalisti. La serata si è conclusa senza ulteriori annunci imprevisti, lasciando il pubblico con alcune reazioni di sorpresa e delusione.

2. Sayf - Tu mi piaci 3. Ditonellapiaga - Che fastidio! 4. Arisa - Magica favola 5. Fedez e Masini - Male necessario 6. Nayt - Prima che 7. Fulminacci - Stupida sfortuna 8. Ermal Meta - Stella stellina 9. Serena Brancale - Qui con me 10. Tommaso Paradiso - I romantici 11. LDA & Aka 7even - Poesie clandestine 12. Luchè - Labirinto 13. Bambole di Pezza - Resta con me 14. Levante - Sei tu 15. J-Ax - Italia starter pack 16. Tredici Pietro - Uomo che cade 17. Samurai Jay - Ossessione 18. Raf - Ora e per sempre 19. Malika Ayane - Animali notturni 20. Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare 21. Maria Antonietta e Colombre - La felicità e basta