Si avvicina la conclusione del Festival di Sanremo 2026, con le ultime valutazioni sulle 30 canzoni in gara. Dopo aver ascoltato tutte le esibizioni sul palco dell’Ariston, la classifica definitiva è stata resa nota. La kermesse musicale si prepara a chiudere i battenti, con la graduatoria finale pronta per essere annunciata.

Si avvia verso la conclusione il Festival di Sanremo 2026. Dopo aver sentito per l'ultima volta le 30 canzoni in gara portate sul palco dell'Ariston dai big, è pronta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sanremo 2026, la classifica definitiva del Festival: svelate le 30 posizioni

Sanremo 2026, al via il Festival: la classifica e le prime 5 posizioniÈ iniziato Sanremo 2026 e il debutto del Festival ha riportato al centro della scena Carlo Conti, tornato alla guida della manifestazione nella prima...

Svelate solo le prime cinque posizioni della classifica dopo la prima serata di SanremoAlla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in...

SANREMO 2026: La CLASSIFICA dei BOOKMAKERS

Tutti gli aggiornamenti su Sanremo.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo 2026, la classifica della prima serata - Video; Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Serena Brancale, Arisa, Sayf, Luchè e Sal Da Vinci nella top 5; Sanremo 2026, la classifica della quarta serata delle cover (e le top 5 precedenti); Sanremo 2026, la classifica della prima serata.

Sanremo 2026, la finale in diretta. Eddie Brock chiude le esibizioni: stop al televoto, attesa per la classifica finaleSegui il live della finale di Sanremo 2026 di stasera 28 febbraio: scaletta definitiva, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it

Sanremo 2026 Scaletta Classifica Giorgia Cardinaletti Lo specialeStasera conosceremo il nome del vincitore di questa 76esima edizione del Festival. Annunciati a sorpresa in diretta: Stefano De Martino sarà il conduttore e ... repubblica.it

I cinque finalisti di Sanremo 2026 facebook