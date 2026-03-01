Sanremo 2026 il sindaco di Bari Vito Leccese elogia Brancale e Meta | Meritavano il podio

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso apprezzamento per Serena Brancale ed Ermal Meta, lodando le loro performance alla recente edizione del Festival di Sanremo 2026. Dopo la conclusione della manifestazione, che ha visto trionfare Sal Da Vinci, Leccese ha sottolineato che i due artisti avevano meritato il podio per i risultati ottenuti sia dalla critica che dal pubblico.

Il primo cittadino sottolinea i buoni risultati di critica e pubblico ottenuti dai due baresi nell'edizione 2026, conclusasi ieri con il trionfo di Sal Da Vinci “Ermal Meta - afferma il sindaco di Bari - con Stella Stellina ha raccontato in poesia la vita spezzata di una bambina palestinese, dipingendo l'impotenza che anche in queste ultime ore stiamo vivendo. ‘Tra muri e mare non posso restare’ è il verso che meglio esprime la brutalità che sta attraversando il nostro tempo. Ha ritirato il premio People&Planet Lab-Canzone sostenibile dedicandolo a tutti i bambini silenziati dalla guerra. Sullo stesso palco che si era indignato quando Ghali aveva ‘osato’ dire Stop al genocidio” ha rimarcato Leccese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

