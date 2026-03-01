Sanremo 2026 | il racconto di una finale memorabile

La finale di Sanremo 2026 si è conclusa con la vittoria di Sal Da Vinci, che ha conquistato il pubblico e la giuria tra applausi e momenti di tensione. Durante l’ultima notte all’Ariston, sono stati protagonisti anche altri artisti che si sono esibiti davanti a una platea in fermento. La serata ha visto anche alcune discussioni che hanno coinvolto pubblico e partecipanti, mantenendo alta l’attenzione fino alla fine.

L'ultima notte all'Ariston consacra il vincitore Sal Da Vinci tra grandi emozioni e inaspettate polemiche che hanno acceso la platea fino all'ultimo secondo Si è chiuso il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. La finale ha visto trionfare meritatamente "Per sempre sì", di Sal Da Vinci, che piange e si commuove con una rara spontaneità. Sal dedica la vittoria alla sua famiglia e alla città di Napoli. Da Vinci è seguito da Sayf al secondo posto e al terzo da Dito nella Piaga. Quarto posto per Arisa, Fedez e Masini arrivano quinti. Fischi corposi in sala. Il premio della critica Mia Martina è stato assegnato a Fulminacci, mentre il premio della Sala Stampa Lucio Dalla lo vince Serena Brancale. Ha trionfato al Festival di Sanremo, ma sul piano linguistico "Per sempre sì" non ha convinto tutti. Anzi. La ballata firmata e interpretata da Sal Da Vinci è finita sotto la lente severa dell'Accademia della Crusca, che ne ha valutato il testo con un voto netto: 4