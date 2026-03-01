A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2026, i telespettatori possono già scoprire i codici televoto necessari per scegliere il loro artista preferito tra i cinque finalisti in gara. Questi codici sono stati resi noti e permettono di esprimere il proprio voto tramite telefono o app dedicata, contribuendo così alla decisione finale sulla vittoria.

Quali sono i codici televoto dei 5 cantanti finalisti del Festival di Sanremo 2026? Stasera, sabato 28 febbraio, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la puntata finale della 76esima edizione della kermesse canora che dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara vede la proclamazione del vincitore. Vediamo insieme i codici televoto per i 5 finalisti del Festival di Sanremo 2026: Ogni finalista ha un codice televoto dato che a votare sarà anche il Televoto. Questi tutti i codici televoto dei 5 finalisti del Festival: Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2026? Eccoli: Quali sono i costi per votare tramite Televoto (sopra... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, i codici televoto per votare i 5 cantanti finalisti del Festival

Sanremo 2026, i codici televoto per votare i cantanti della terza serata del FestivalQuali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella terza serata del Festival di Sanremo 2026? Stasera, giovedì 26 febbraio, dalle ore 20,40 su...

Sanremo 2026, i codici televoto per votare i cantanti della seconda serata del FestivalQuali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Stasera, mercoledì 25 febbraio, dalle ore 20,40...

Sanremo 2026: le Reaction dei cantanti all’annuncio del cast

Aggiornamenti e notizie su Sanremo.

Temi più discussi: Televoto Sanremo 2026, terza serata: i codici dei cantanti e il numero da chiamare per i Big e le Nuove Proposte; Televoto a Sanremo 2026, i codici della serata finale e come si vota; Sanremo 2026, i codici televoto dei cantanti nella finalissima; Televoto Sanremo 2026, come votare i cantanti in gara: i codici della terza serata.

Sanremo 2026, i codici televoto per votare i cantanti della serata finale del FestivalSanremo 2026, i codici televoto per votare i cantanti della serata finale del Festival della canzone italiana in onda su Rai 1. Tutte le info ... tpi.it

Televoto Sanremo 2026, come si vota? Tutti i codici per votare da casa nella serata finaleCome si vota da casa per Sanremo 2026 con il televoto: i numeri da chiamare e a cui inviare l'sms. Ecco i codici per votare cantanti e canzoni preferiti. gazzetta.it

Stefano De Martino prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027! Passaggio di testimone, nuova energia, aria fresca all’Ariston. Da Affari Tuoi al palco più osservato d’Italia il salto è breve… Che ne pensate - facebook.com facebook

Where the Sanremo songs would be in my #Eurovision2026 top 21 if they won and wanted to go to Eurovision: 1st Che Fastidio! 3rd Labirinto, Stupida Sfortuna 5th Tu Mi Piaci Tanto, Prima Che, Ossessione 6th Poesie Clandestine 7th Italia Starter Pack [co x.com