Sanremo 2026 gli ascolti della finale | 68.8% di share in calo rispetto allo scorso anno

La finale di Sanremo 2026 ha registrato un ascolto del 68,8 per cento di share, un calo rispetto all’edizione precedente. In totale, circa 11 milioni di spettatori hanno seguito l’evento, meno rispetto alla media degli anni scorsi. La percentuale di pubblico presente in televisione ha subito una diminuzione, confermando un trend di calo di ascolti rispetto alle edizioni passate.

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 è stata vista in media da 11.022.000 spettatori con il 68.8% di share in total audience, lo scorso anno la media era stata di 13 milioni e 427 mila spettatori con il 73.1%, sempre per la total audience (che include anche la visione su altri dispositivi oltre la tv). Condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, la finale ha visto la partecipazione di Giorgia Cardinaletti e di Nino Frassica in qualità di co-conduttori e di Andrea Bocelli come ospite. Entrando nel dettaglio la finale di Sanremo 2026, che ha visto trionfare Sal Da Vinci, è stata vista da 11.757.000 spettatori con il 53.25% di share nel segmento Start dalle 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

