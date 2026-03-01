La finale del Festival di Sanremo 2026 ha registrato 11 milioni e 22 mila spettatori, con un share del 68,8 percento. Rispetto all’edizione dello scorso anno, si verifica un calo negli ascolti, confermando una tendenza già osservata in precedenza. La serata è stata seguita in media da questa quantità di telespettatori, evidenziando una diminuzione rispetto alle edizioni precedenti.

Sanremo, 1 marzo 2026 - Si conferma il trend di calo di ascolti del Festival di Sanremo rispetto all’edizione precedente: sono stati 11 milioni e 22mila i telespettatori con il 68,8% di share che hanno seguito in media e in termini di total audience, la serata finale. Lo scorso anno, l'ultima serata aveva ottenuto, sempre in media, 13 milioni e 427mila spettatori pari al 73,1% di share. Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, ha battuto Sayf con una differenza dello 0,3% sul totale. Ma è il televoto a rilasciare una classifica che vede in testa Sayf con il 26,4%, seguito da Sal Da Vinci, con il 23,6%. Altra sorpresa, Arisa è stata preferita a Ditonellapiaga (19,2% contro il 18,9%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanremo 2026, gli ascolti della finale: 11 milioni di spettatori e 68,8% di share, in calo rispetto al 2025

Sal Da Vinci, l’esibizione nella serata finale del Festival di Sanremo - facebook.com facebook

