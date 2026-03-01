Sanremo 2026 Fiorello chiama De Martino dopo il passaggio di testimone di Conti | Buona fortuna

A Sanremo 2026, Stefano De Martino ha ricevuto una telefonata da Fiorello poco dopo aver salito sul palco dell’Ariston. Con lui erano anche Fabrizio Biggio, Ciro Priello e i Fru dei The Jackal, che gli hanno augurato buona fortuna. La chiamata si è svolta nel corso della manifestazione, subito dopo il passaggio di testimone di Conti.

Una telefonata per augurargli buona fortuna, ovviamente a modo suo: poco dopo essere salito sul palco dell'Ariston, Stefano De Martino è stato raggiunto al telefono da Fiorello, Fabrizio Biggio e Ciro Priello e Fru dei The Jackal. Il risultato della chiamata è stato, ovviamente, esilarante, così come la reazione del conduttore. Fiorello chiama Stefano De Martino dopo Sanremo: la telefonata esilarante. Pochi istanti dopo la designazione di Stefano De Martino alla conduzione del prossimo Sanremo, il presentatore è stato raggiunto al telefono da Fiorello, Fabrizio Biggio e Ciro Priello e Fru dei The Jackal. Una videochiamata esilarante trasmessa in diretta dal conduttore de La Pennicanza, che ha tratteggiato il prossimo futuro del presentatore di Affari tuoi. Sanremo, vince Sal Da Vinci. Passaggio di testimone Conti-De Martino. Sal Da Vinci è il vincitore del 76° festival di Sanremo con "Per sempre sì". Sanremo, il passaggio di testimone per il 2027: l'investitura di Conti a De Martino oggi in diretta. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 passerà in diretta il testimone al suo successore per il 2027.