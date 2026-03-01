Sanremo 2026 dopo la finale scoppia il caso su Serena Brancale

Dopo la conclusione della finale di Sanremo 2026 si è aperto un caso riguardante Serena Brancale. L’edizione dello scorso festival ha offerto momenti di spettacolo e ha suscitato diverse polemiche. Il risultato finale ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori, lasciando molti scontenti e alimentando discussioni sul suo svolgimento.

Archiviata un'edizione del Festival di Sanremo che ha regalato spettacolo ma anche parecchie polemiche, il verdetto finale ha lasciato molti scontenti. Alla lettura della classifica, all'Ariston non sono mancati fischi e proteste. I fan più delusi sono stati quelli di Serena Brancale, esclusa dalla cinquina finale e poi ferma al nono posto, nonostante fosse considerata tra le grandi favorite della vigilia. Sui social, in particolare su X, la polemica è esplosa subito dopo la proclamazione del vincitore e la comunicazione delle posizioni definitive. Molti utenti hanno messo in discussione l'esito della gara, criticando sia la scelta della canzone vincitrice sia l'esclusione di Brancale dal podio. Serena Brancale ha vinto il premio sala stampa Lucio Dalla al Festival di Sanremo 2026. Con il brano Qui con me, dedicato alla madre scomparsa, si è aggiudicata il riconoscimento della sala stampa Radio-TV Web.