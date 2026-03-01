Sanremo 2026 Ditonellapiaga | Felice non mi aspettavo il podio
Durante la notte del Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga si è classificata terza e ha espresso tutta la sua gioia, dichiarando di essere felice e di non aver previsto di salire sul podio. Mentre si gratta la testa, cerca una collanina portafortuna che ha indossato durante tutta la settimana. La cantante ha commentato la sua posizione con entusiasmo.
Ditonellapiaga, terza classificata al Festival di Sanremo, è felice e non lo nasconde: “Non mi aspettavo di essere sul podio”, dice nella notte sanremese, mentre cerca una collanina che le ha portato fortuna durante la settimana. “Direi di sì”, sorride, mentre si dice molto soddisfatta anche della vittoria di venerdì sera nella serata delle cover, con “una performance a cui avevamo lavorato tanto”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sanremo 2026, Ditonellapiaga e TonyPitony trionfano nella serata cover: sul podio sale il Salento con la musica della salentina BubbicoDitonellapiaga con TonyPitony con 'The Lady is a Tramp' vincono la serata cover di Sanremo 2026.
Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè”: Sayf e Ditonellapiaga sul podio, ecco la classifica finale completaIl Festival di Sanremo 2026 ha il suo vincitore: Sal Da Vinci conquista la 76esima edizione della kermesse ligure.
Sanremo 2026 Ditonellapiaga dopo le prove (Che fastidio)
