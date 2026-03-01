Sanremo 2026 Ditonellapiaga | Felice non mi aspettavo il podio

Durante la notte del Festival di Sanremo 2026, Ditonellapiaga si è classificata terza e ha espresso tutta la sua gioia, dichiarando di essere felice e di non aver previsto di salire sul podio. Mentre si gratta la testa, cerca una collanina portafortuna che ha indossato durante tutta la settimana. La cantante ha commentato la sua posizione con entusiasmo.