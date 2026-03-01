Carlo Conti ha concluso il suo impegno come conduttore di Sanremo 2026 dopo aver condotto cinque edizioni. Al termine della manifestazione, è stato annunciato l'inizio del corso condotto da De Martino. La kermesse si è conclusa con la tradizionale cerimonia di chiusura, e subito dopo sono state comunicate le novità per le prossime settimane.

L’aveva detto Carlo Conti che cinque edizioni di Sanremo potevano essere “abbastanza”. E così è stato: il ‘Mr Wolf’ chiamato a raccogliere l’eredità dei Festival da record di Amadeus – che ha poi battuto nel 2025 – ha ufficializzato l’addio alla kermesse con un colpo di scena hollywoodiano proprio nell’ultima serata: annunciare in diretta il suo successore Stefano De Martino. Che sarà giovane, come suggerito dallo stesso Conti, e con tanta voglia di fare. Parte il corso Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo, dopo i successi di ‘Affari tuoi’, è chiamato a uscire dalla comfort zone dei pacchi per lanciarsi in uno show totale, da organizzare da zero, regole e formato compresi dopo le direzioni di mostri sacri come Claudio Baglioni, Amadeus e lo stesso Conti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Conti saluta il Festival e parte il corso De Martino

Festival di Sanremo: Carlo Conti saluta l’Ariston. “Ho chiesto io di annunciare De Martino in diretta”. Ascolti della finale in caloSANREMO – Carlo Conti saluta il palco del Festival di Sanremo dopo il suo ultimo biennio da conduttore.

Sanremo: Conti saluta, De Martino in pole. E un figlio che preferisceSanremo 2026: Conti verso l’addio, De Martino in pole position e un figlio che preferisce la pesca ai “Big” Sanremo si prepara a un cambio di guardia.

Contenuti e approfondimenti su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, in testa Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini; Sanremo 2026, la seconda serata: l'omaggio a Ornella Vanoni e l'Ariston si commuove. Achille Lauro ricorda Crans-Montana con Perdutamente; Sanremo 2026 al via. La prima classifica provvisoria: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo 2026, la salute è di casa. Schillaci: Carlo Conti ha un ospite fisso: la prevenzione.

Sanremo 2026: Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga nell'ultima conferenza stampa, È Una Vittoria per tuttiSal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga raccontano il loro podio e Sanremo saluta Carlo Conti, che passa il testimone. Ecco cosa è successo nell'ultima conferenza stampa. comingsoon.it

Festival di Sanremo: Carlo Conti saluta l’Ariston. Ho chiesto io di annunciare De Martino in diretta. Ascolti della finale in caloCarlo Conti saluta il palco del Festival di Sanremo dopo il suo ultimo biennio da conduttore. La conferenza stampa che chiude questa edizione vede protagonisti i tre finalisti di Sanremo 2026: Sal Da ... firenzepost.it

La cantante protagonista dello speciale Sanremo da Mara Venier insieme a Ditonellapiaga in lacrime e Sayf con la mamma - facebook.com facebook

SANREMO | Il Festival in numeri, il bilancio dell'edizione 2026 #ANSA x.com