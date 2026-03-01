Sanremo 2026 conferenza vincitori | Sal Da Vinci andrà all’Eurovision

Durante la conferenza di Sanremo 2026 sono stati annunciati i vincitori del festival. Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga hanno partecipato alla discussione, insieme ai premi della Critica assegnato a Fulminacci e alla Sala Stampa a Serena Brancale. È stato comunicato che Sal Da Vinci parteciperà all’Eurovision, confermando la sua presenza in vista delle prossime competizioni europee.

Le dichiarazioni del podio del Festival di Sanremo 2026, composto da Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga, dei vincitori del Premio della Critica Fulminacci e del Premio della Sala Stampa Serena Brancale in conferenza. Sal Da Vinci annuncia la sua presenza, in rappresentanza dell'Italia, all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna: « Mi tocca, mi sembra una cosa così grande da affrontare e un impegno così bello. Portare la musica italiana fuori dal nostro Paese è un orgoglio, ho sempre visto la musica come momento di grande aggregazione » Racconta di avere parlato con Geolier poco fa: «Ho ancora addosso alla pelle l'emozione e l'affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato. Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell'esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l'11,9%.