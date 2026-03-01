Durante il Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha vinto la gara canora mentre De Martino ha ricevuto un provvedimento di sfratto esecutivo notificato in diretta televisiva. La manifestazione, ormai in declino, si è conclusa con questa scena che ha attirato l’attenzione più dei momenti musicali. La notizia più rilevante riguarda quindi il provvedimento legale che ha coinvolto De Martino, trasmesso durante l’evento.

Ufficializzato durante la finale il passaggio di testimone al conduttore di Affari tuoi per il 2027. Dall’entrata “ridicola” di Bocelli alla stucchevole epidemia sentimentale, così cala il sipario sul Festival. La notizia più “notiziabile” di questo Festival morente, barcollante e democristiano? Non cercatela tra i ritornelli, ma nel certificato di sfratto esecutivo notificato in mondovisione. Carlo Conti, il “ragioniere del catasto” prestato alla musica, ha chiuso la pratica ligure rifilando una supercazzola in conferenza stampa: giurava di non pensare al futuro, e intanto preparava gli scatoloni sotto lo sguardo di TeleMeloni. Il passaggio di testimone con Stefano De Martino è un inedito assoluto: licenziamento in tronco camuffato da staffetta, annunciato in diretta mentre i fiori dell’Ariston erano ancora freschi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sanremo 2026, CantaNapoli: la vittoria di Sal Da Vinci e il golpe di De Martino

Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci. Carlo Conti passa il testimone a De MartinoFinale densa di colpi di scena al Festival di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci con Per sempre sì al termine di una sfida incerta fino all’ultimo.

Sanremo 2026, il gran finale: vince Napoli con Sal Da Vinci e De Martino prossimo conduttoreIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay

Tutto quello che riguarda Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Big e ospiti, così Sanremo canta Napoli: in gara Sal Da Vinci, Luchè, Samurai Jay e il duo Lda & Aka 7even. Tra gli autori torna Davide Petrella; Sanremo 2026, Da Vinci-Luchè: Festival formato cantaNapoli; Canta Napoli, a Sanremo trionfa Sal Da Vinci - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Sanremo 2026, le pagelle della terza serata. Eros e Alicia Keys da standing ovation (10), Sal Da Vinci risveglia gli assopiti (6), Eddie...

Sanremo 2026, la conferenza stampa finale, la classifica e la vittoria di Sal Da VinciOk la cinquina è giusta, o comunque possibile, umanoide, potabile, nonostante le inevitabile contestazioni dell’Ariston. Alla fine televoto, sala stampa e radio ... ilmattino.it

La classifica completa di Sanremo 2026, dal primo (Sal Da Vinci) all’ultimo postoAl termine delle votazioni, Carlo Conti ha proclamato la classifica con le prime cinque posizioni; i punteggi sono poi stati sommati a quelli ottenuti nelle prime tre serate. Ricordiamo che la serata ... iodonna.it

La classifica finale del Festival di Sanremo 2026: 1. Sal Da Vinci - "Saremo io e te" 2. Sayf - "Tu mi piaci" 3. Ditonellapiaga - "Che fastidio!" 4. Arisa - "Magica favola" 5. Fedez e Masini - "Male necessario" 6. Nayt - "Prima che" 7. Fulminacci - "Stupida Sfortun - facebook.com facebook

Sal Da Vinci canta cose che non mi piacciono ma mi piace lui e mi piacciono le sue canzoni che non ascolto. #sanremo2026 x.com