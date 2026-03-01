Sanremo 2026 Bocelli a cavallo? Clamoroso | cosa lascia per strada

Durante la prima serata di Sanremo 2026, Andrea Bocelli è entrato al Teatro Ariston a cavallo, suscitando sorpresa tra il pubblico. Dopo aver sceso dal cavallo, è stato accolto dal conduttore Carlo Conti, con il quale ha attraversato il foyer. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti in sala.

Andrea Bocelli arriva al Teatro Ariston in sella al suo cavallo. Una volta sceso, è stato accolto dal conduttore Carlo Conti, con cui ha percorso il foyer. Sulle note della colonna sonora de "Il Gladiatore", i due hanno raggiunto il palco, dove l'intero teatro si è alzato in piedi per accogliere il tenore di fama mondiale. Dopo un breve scambio con Conti, il Maestro ha incantato il pubblico eseguendo due brani. Il primo è stato "Il mare calmo della sera", canzone con cui vinse la sezione Nuove Proposte nel 1994 ("Ora potrei vincere le vecchie proposte", ha scherzato l'artista). L'esibizione si è aperta con il filmato che ha riproposto l'iconica presentazione di Pippo Baudo per un allora sconosciuto Bocelli al Festival del 1994. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, Bocelli a cavallo? Clamoroso: cosa lascia per strada Sanremo 2026, Bocelli arriva su un cavallo bianco: l'omaggio misteriosoAndrea Bocelli è entrato al Teatro Ariston su un cavallo bianco Caudillo con le note del "Gladiatore" in sottofondo. “Vergogna”. Bocelli entra a Sanremo a cavallo, poi la scoperta: bufera shockL’edizione del Festival di Sanremo ha regalato un momento destinato a rimanere impresso nella memoria collettiva per la sua straordinaria carica... Andrea Bocelli sings for Trump in the Oval Office Una raccolta di contenuti su Sanremo. Temi più discussi: Sanremo 2026, Andrea Bocelli ospite: dall'incoronazione di Carlo III al brano con Sinner; Sanremo 2026, Andrea Bocelli: Duetterei con mio figlio Matteo ma non so se lui vorrebbe; Sanremo 2026: Premio alla carriera per Andrea Bocelli che arriva all'Ariston a cavallo; Andrea Bocelli a Sanremo 2026: Qui è dove tutto è iniziato. Andrea Bocelli, svelato il cachet da super ospite: quanto guadagna per la finale di Sanremo 2026Quanto guadagna Andrea Bocelli come super ospite della finale di Sanremo 2026: svelata la cifra del suo cachet. donnaglamour.it Sanremo 2026, la finale: un minuto per le vittime di femminicidio, Sayf e Samurai Jay con le mammeA De Martino il Festival 2027. Bocelli arriva a cavallo. Sal Da Vinci balla con Venier. Frassica con il vero Sandokan. Le Bambole con la maglia Give peace a chance. Raf e la dedica alla moglie. La ... rainews.it “Ho conosciuto me stesso un po’ di più” Luche in diretta dal backstage di #Radio2 da #Sanremo2026, con Ema Stokholma e Gino Castaldo facebook