Sanremo 2026 Bocelli a cavallo? Clamoroso | cosa lascia per strada

Durante la prima serata di Sanremo 2026, Andrea Bocelli è entrato al Teatro Ariston a cavallo, suscitando sorpresa tra il pubblico. Dopo aver sceso dal cavallo, è stato accolto dal conduttore Carlo Conti, con il quale ha attraversato il foyer. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti in sala.

Andrea Bocelli arriva al Teatro Ariston in sella al suo cavallo. Una volta sceso, è stato accolto dal conduttore Carlo Conti, con cui ha percorso il foyer. Sulle note della colonna sonora de "Il Gladiatore", i due hanno raggiunto il palco, dove l'intero teatro si è alzato in piedi per accogliere il tenore di fama mondiale. Dopo un breve scambio con Conti, il Maestro ha incantato il pubblico eseguendo due brani. Il primo è stato "Il mare calmo della sera", canzone con cui vinse la sezione Nuove Proposte nel 1994 ("Ora potrei vincere le vecchie proposte", ha scherzato l'artista). L'esibizione si è aperta con il filmato che ha riproposto l'iconica presentazione di Pippo Baudo per un allora sconosciuto Bocelli al Festival del 1994. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

