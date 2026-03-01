Sanremo 2026 ascolti serata finale | 10,7 milioni e 68% di share

La finale del Festival di Sanremo 2026 ha registrato circa 10,7 milioni di spettatori e il 68% di share secondo i dati Auditel. La serata conclusiva ha coinvolto un pubblico numeroso, confermando l’interesse per l’evento e la sua capacità di attirare l’attenzione televisiva. I numeri rappresentano una delle più alte affluenze dell’edizione, secondo le rilevazioni ufficiali.

La finale del Festival di Sanremo 2026 è stata vista da quasi 11 milioni di spettatori, ecco il dato Auditel. La finale del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, che ha consacrato Sal Da Vinci, in un podio che vede presenti anche due giovani artisti come Sayf e Ditonellapiaga, è stata vista da 10 milioni 700 Mila spettatori, per uno share del 68%. Ospite musicale è stato Andrea Bocelli, che è sceso da cavallo davanti l’Ariston, mentre in Piazza Colombo si sono esibiti i Pooh. Come co-conduttore è tornato, dopo lo scorso anno, con la sua ironia, Nino Frassica, mentre per la prima volta in quelle vesti ha ben figurato Giorgia Cardinaletti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

