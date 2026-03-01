L’ultima serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato 11.022.000 spettatori e un share del 68,8% secondo i dati della Total audience. La finale ha attirato un pubblico numeroso, confermando l’interesse per l’evento musicale e televisivo. I dati sono stati comunicati ufficialmente e rappresentano un risultato in linea con le aspettative di questa edizione.

L’ultima serata del Festival di Sanremo 2026 ha fatto registrare 11.022.000 spettatori e 68,8% di share secondo i dati della Total audience.Prosegue il trend in crescita (+3,2%) rispetto alla serata delle cover di venerdì sera, quando si erano registrati 10 milioni 789 mila spettatori, con uno share del 65.6 per cento. La finale ha visto la vittoria di Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’, davanti a Sayf e Ditonellapiaga. Gli artisti hanno poi festeggiato nella notte sanremese. Pianto liberatorio per Sal Da Vinci all’annuncio della sua vittoria alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. “Grazie ma io non capisco niente”, è esploso tra le lacrime il nuovo re di Sanremo abbracciando Carlo Conti dopo essersi inginocchiato davanti all’Ariston in tripudio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, ascolti finale: 11 milioni di spettatori e 68,8% di share

Leggi anche: Sanremo 2026, 11.022.000 di spettatori con il 68,8% di share: gli ascolti della finale del Festival

Ottimi ascolti per la finale di Sanremo 2026: 11.022.000 spettatori e il 68,8% di share (ecco com’era andata lo scorso anno)L’ultima serata del Festival di Sanremo 2026 ottiene ancora ottimi ascolti, pur confermando il trend in calo rispetto allo scorso anno.

Tutti gli aggiornamenti su Sanremo

Temi più discussi: Gli ascolti tv della finale di Sanremo 2026: spettatori e share; Sanremo 2026, 11.022.000 di spettatori con il 68,8% di share: gli ascolti della finale del Festival; Sanremo 2026, ascolti in calo. Conti: La finale è apertissima. Poi la replica a Gassmann; Sanremo, Conti: Finale aperta. Cardinaletti e Frassica sul palco. Bocelli super- ospite.

Sanremo, gli ascolti della finale: più di 11 milioni di telespettatori con il 68,8% di share, lontano il record dello scorso annoIl Festival di Sanremo 2026 registra un leggero calo negli ascolti rispetto all'edizione precedente, ma continua a essere uno degli eventi ... msn.com

Ascolti Tv serata finale di Sanremo 2026 con Carlo Conti e Laura Pausini: i dati Auditel in aggiornamentoGli ascolti tv della finale del Festival di Sanremo 2026: tutti i dati Auditel, spettatori e share, di sabato 28 febbraio 2026 ... fanpage.it

Sanremo 2026: Michele Bravi e Arisa stellari, Sal Da Vinci fa il “furbo” – Le pagelle di Maria Luisa Congiu La cantante di Oliena promuove anche Levante e l’originalità di Ditonellapiaga - facebook.com facebook

La serata di giovedì 26 febbraio del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa con i verdetti del televoto e della giuria di sala stampa, tv e web x.com