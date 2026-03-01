San Vito | polemiche sull’impianto a biometano a pochi metri dalle abitazioni

A Prodolone, frazione di San Vito al Tagliamento, alcuni residenti hanno sollevato proteste riguardo all’impianto a biometano posto vicino alle abitazioni. Le principali criticità segnalate riguardano rumori molesti, cattivi odori e preoccupazioni per la sicurezza di ciclisti e pedoni. Le lamentele sono state riportate da più abitanti della zona, che sottolineano problemi legati alla convivenza con l’impianto.

Rumori molesti, cattivi odori e timori per la sicurezza per ciclisti e pedoni. Sono solo alcune delle criticità segnalate da diversi residenti di Prodolone, frazione di San Vito al Tagliamento, in relazione all’impianto a biogas situato alla periferia del paese.Già, perché oltre a queste. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Biometano: sull’impianto restano i dubbi dei cittadiniUn folto pubblico ha partecipato l’altra sera all’incontro illustrativo sul progetto di un impianto di biometano previsto in via Bondione, a Rio... Albero caduto sull’impianto. Polemiche e dubbiTODI – La vicenda dell’albero caduto sulla cabina dell’ascensore di Porta Orvietana, fortunatamente senza alcuna conseguenza per gli utenti,... Tutto quello che riguarda San Vito. Discussioni sull' argomento Incompatibile con la natura. Perchè è stato bocciato il progetto turistico di Macari; Giallo a Licata: il San Vito non rientra in campo, ora decide il giudice sportivo; Ortelle: la Fiera di San Vito. Parcheggi e viabilità, San Vito fuori controlloIl centro storico di Recanati, e in particolare la zona di San Vito, torna al centro delle polemiche. A ... msn.com Salviamo Macari… A Macari, frazione di San Vito Lo Capo (Trapani), è in corso un acceso confronto sul futuro del litorale tra Macari e Castelluzzo. Un progetto per nuovi servizi turistici lungo la costa ha ricevuto un parere negativo da un ufficio della Regione p - facebook.com facebook