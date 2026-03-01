san siro il caso parco dei capitani polemica sulle rovine post giochi

A San Siro si apre una discussione sul Parco dei Capitani, un'area che un tempo celebrava i leggenda dei capitani storici di Inter e Milan, Giacinto Facchetti e Cesare Maldini. Dopo i Giochi, però, sono state sollevate polemiche riguardo allo stato delle rovine e alla gestione dello spazio. La questione riguarda ora le modifiche apportate e il futuro di quest'area simbolica.

Prima era un parco dedicato agli storici capitani di Inter e Milan Giacinto Facchetti e Cesare Maldini. Ora, dopo la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina dello scorso 6 febbraio e dopo la rimozione delle strutture installate nell’area verde per i Giochi invernali, appare come un’area verde deturpata, quasi bombardata. Definirlo ancora Parco dei Capitani è un azzardo. L’Associazione Gruppo Verde San Siro, con il confronto delle foto prima e dopo l’evento a Cinque Cerchi, polemizza con il Comune sul futuro del Parco, che è l’area dove, peraltro, dovrà sorgere il nuovo stadio fortemente voluto da Milan e Inter e sul cui progetto lo scorso settembre c’è stato il via libera del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

