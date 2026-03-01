Sampdoria ko 0-2 al Ferraris | Moncini e Bellomo fischi e possesso

La Sampdoria perde 0-2 contro il Bari al Ferraris, con Moncini che apre le marcature al 25’ e Bellomo che chiude i giochi negli ultimi minuti. La squadra di casa mantiene un possesso palla superiore, ma fatica a creare occasioni pericolose, mentre i biancorossi gestiscono bene il risultato. La partita si conclude con applausi di protesta dai tifosi che assistono alla sconfitta.

La Sampdoria cede al Bari con un risultato di 0-2 al Ferraris, in una partita che ha il dominio palla sterile dei blucerchiati e una rete decisiva al 25' di Moncini, seguita dal raddoppio di Bellomo all'ultimo minuto. Il match, disputato il 27 febbraio 2026, si conclude con fischi da parte della tifoseria, che reagisce a una prestazione priva di concretezza offensiva nonostante il possesso palla. Il tecnico Gregucci, al comando della squadra, affronta un momento critico dopo un risultato che mette in discussione la posizione della formazione in classifica. Un possesso palla senza sbocchi, il Bari sfrutta il primo errore La partita inizia con un'azione di Henderson che colpisce il palo al terzo minuto, dopo una giocata di Begic. 🔗 Leggi su Ameve.eu

