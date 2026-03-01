Sammy Basso inaugura l' asilo che porta il suo nome Il papà | Amava molto i bambini ora potranno tenere alti i suoi valori

A Limena è stato inaugurato un nuovo asilo nido intitolato a Sammy Basso, un luogo pensato per accogliere i bambini del quartiere. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e familiari, che hanno partecipato all’apertura del plesso. Il padre di Sammy ha dichiarato che il bambino amava molto i bambini e che ora questo spazio potrà trasmettere i suoi valori.

LIMENA (PADOVA) - Un luogo dedicato ai più piccoli, ma ricco di un profondo significato. Inaugurato a Limena il nuovo asilo nido che l'Amministrazione comunale ha voluto intitolare a Sammy Basso, in ricordo del suo straordinario esempio di vita. E ieri mattina è stata festa in via Marzolla dove la nuova struttura, che già da gennaio sostituisce il più datato edificio di via Ponterotto, rappresenta il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia nel territorio potendo accogliere 40 bambini, di cui 6 nella sezione lattanti. Al taglio del nastro il sindaco Stefano Tonazzo con tutta la sua squadra, il presidente della regione Alberto Stefani, il senatore Antonio De Poli, Laura Lucchin e Amerigo Basso genitori di Sammy, amministratori regionali, provinciali, e i rappresentanti della cooperativa Progetto Now.