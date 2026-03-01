Salvini | Chi è intervenuto in Iran ha fatto bene

Matteo Salvini ha dichiarato che chi ha preso parte all'intervento in Iran ha agito correttamente. La sua posizione è stata espressa durante un evento a Firenze il 1° marzo 2026, dove ha sottolineato la sua preferenza per la diplomazia. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione sulle recenti azioni internazionali riguardanti il paese mediorientale.

FIRENZE, 01 marzo 2026. Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha commentato gli ultimi sviluppi internazionali parlando con i giornalisti a Firenze davanti a un gazebo del Carroccio, in occasione della promozione del Sì al referendum sulla giustizia. Il leader leghista ha poi chiarito la propria posizione sull’importanza del dialogo e del convincimento: “Per me è sempre meglio l’arte della diplomazia e del convincimento. Ma con certe persone il convincimento potrebbe dover essere accompagnato da altro“. Con queste parole, Salvini ha ribadito la necessità di bilanciare la diplomazia con azioni concrete quando la sicurezza internazionale è minacciata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

