salute in regalo nuovi strumenti per i pazienti

In diverse città si stanno moltiplicando iniziative benefiche dedicate ai pazienti, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per migliorare la loro condizione. Questi progetti prevedono la distribuzione di risorse e servizi dedicati a chi si trova in difficoltà, coinvolgendo associazioni e volontari. Le attività si svolgono in vari contesti sanitari e sociali, portando aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

Quando salute e solidarietà vanno a braccetto: in città sono tante le iniziative benefiche a favore di chi ha bisogno. Il reparto di Cardiologia dell’ ospedale Morgagni-Pierantoni ha ricevuto in dono un ‘monitor multiparametrico’ di ultima generazione che migliorerà la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti. La nuova acquisizione è divenuta realtà grazie al gesto di generosità di Farida Tesorieri e Gianfranco Baldassari in memoria del figlio Massimo. Sempre al Morgagni-Pierantoni si è svolta la cerimonia di consegna di un lettino da visita ginecologica destinato a Ostetricia e Ginecologia: la donazione è stata resa possibile dal Comitato Territoriale forlivese di ‘Loto odv’ grazie ai proventi ricavati dalla vendita solidale dei prodotti natalizi 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

