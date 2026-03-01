Salsomaggiore terminata la fase di analisi sulla copertura del Torrente Citronia

A Salsomaggiore sono state concluse le analisi sulla copertura del Torrente Citronia. Durante le verifiche tecniche svolte nei mesi scorsi su Via Valentini, si è deciso di sviluppare un progetto completamente diverso rispetto a quello iniziale. La fase di studio ha portato a un cambio di approccio nel piano di intervento, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Dalle verifiche tecniche, effettuate nei mesi scorsi su Via Valentini a Salsomaggiore Terme, si è reso necessario approntare un progetto completamente diverso da quello iniziale. Nel mese di agosto, l’Amministrazione si è attivata per affrontare il problema relativo alla copertura del Torrente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Bologna, Ravone a rischio: analisi sulla vulnerabilità del torrente dopo l’alluvione di ottobre.Ravone: Anatomia di una Vulnerabilità, Bologna nel Mirino del Rischio Idrogeologico Il torrente Ravone, a Bologna, è al centro di un’analisi... Terminata la prima fase dei lavori, riapre via BalbiTerminata la prima fase dei lavori di realizzazione del nuovo cavidotto nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, da martedì...