Sala in visita ai feriti Salvini | i miei tecnici in campo per prevenire

Un rappresentante istituzionale si è recato nei luoghi dell'incidente per visitare i feriti, mentre un altro politico ha annunciato che i tecnici sono già al lavoro per mettere in sicurezza l'area e prevenire ulteriori problemi. Dopo il deragliamento di un tram, le reazioni politiche sono state caratterizzate da un tono pacato, senza attacchi o polemiche pubbliche.

La politica, per una volta, reagisce con sobrietà e senza alimentare polemiche dopo la tragedia del deragliamento del tram. Il giorno dopo lo schianto del mezzo pubblico in viale Vittorio Veneto, in mattinata il sindaco Giuseppe Sala decide di andare al Policlinico per fare visita alle persone rimaste ferite nell'incidente, mentre il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si reca nel luogo del disastro. Solidarietà ai feriti e plauso ai soccorritori. In una nota Il Comune prima dà un aggiornamento sulla situazione sanitaria dei feriti ("sebbene la prognosi resti riservata, i due pazienti ricoverati in Neurorianimazione sono stabili e non sono in pericolo di vita") e dopo spiega che "con la sua visita, il sindaco ha voluto manifestare la vicinanza propria e della città Ai due feriti e alle loro famiglie.