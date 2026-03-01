Un rappresentante delle autorità ha dichiarato che le famiglie sfollate a causa della tragedia del tram a Milano saranno assistite e tutelate. Attualmente, alcune di esse sono ospitate in albergo, e si è assicurato che riceveranno il supporto necessario. La promessa di cure e attenzione mira a gestire le conseguenze dell’incidente avvenuto nelle ultime ore.

Milano, 1 marzo 2026 - “Al momento sono in albergo, ma certamente verranno tutelate. Garantisco che ce ne faremo cura". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, tornando sulla tragedia del tram deragliato venerdì scorso all' incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. L’aiuto alle famiglie. Oltre al dolore per le due vittime e la preoccupazione per le condizioni dei molti feriti, c’è anche la situazione delle famiglie costrette a lasciare l'edificio colpito dal tram. "Domani rivedremo con calma il tutto", ha aggiunto il primo cittadino, assicurando la presa in carico da parte dell’amministrazione comunale. Milano 28022026 Incidente Tram 9 Sopraluogo Vigili del Fuoco Via Vittorio Veneto Via Lazzaretto foto ANSA SALMOIRAGO L’inchiesta e le ipotesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sala e la tragedia del tram: “Ci prenderemo cura delle famiglie sfollate dopo l’incidente”

Starace emozionata al debutto nei banchi della Giunta Decaro: "Ci prenderemo cura di tutta la Puglia"Intervistata a margine della seduta di insediamento del Consiglio regionale, l'assessora al Turismo e alla Promozione racconta il suo debutto nella...

Leggi anche: Strage Crans-Montana, la terapia che cura il trauma: come l’EMDR aiuta ragazzi e famiglie dopo la tragedia

Video: guardia di sicurezza salva donna da collisione con un tram in Turchia

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sala.

Temi più discussi: Tram deragliato a Milano, Sala: Una tragedia, il conducente era esperto; Sala: Una tragedia, chiariranno le indagini. Ma il mezzo è nuovo e il conducente esperto; Tram deragliato a Milano, pm lavora a più ipotesi. Sala: Una tragedia; Tram deraglia a Milano, due morti e diversi feriti. Sala: una tragedia.

Tram deragliato a Milano, Sala: Una tragedia, il conducente era espertoIl sindaco di Milano, Beppe Sala, commenta il grave incidente del tram della linea 9 in viale Vittorio Veneto che ha provocato due vittime, un passeggero e un pedone, decine di feriti gravi e indagini ... tg24.sky.it

Sala in visita ai feriti. Salvini: i miei tecnici in campo per prevenireLa politica, per una volta, reagisce con sobrietà e senza alimentare polemiche dopo la tragedia del deragliamento del tram. Il giorno dopo lo schianto del mezzo pubblico in viale Vittorio Veneto, in m ... ilgiorno.it

Mancano due mesi all’arrivo in sala de #IlDiavoloVestePrada2 Secondo voi quale sarà la storia Cosa potrebbe o vorreste accada - facebook.com facebook

Fischi in sala perché fuori dalla cinquina ci sono Fulminacci e Serena Brancale. A sorpresa, Fedez & Masini fuori dal podio x.com