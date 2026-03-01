Sal Da Vinci vince Sanremo | Ho provato grande gioia non ho trovato le parole – Il video
Sal Da Vinci ha vinto a Sanremo e ha commentato la sua emozione dicendo di aver provato una grande gioia, aggiungendo che in quel momento non trovava parole adatte e che il cuore e la testa erano in conflitto. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante l'evento del 1 marzo 2026, senza ulteriori dettagli sulla manifestazione o sulla vittoria.
(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 “Ho provato grande gioia, in quel momento non si trovano parole intelligenti, il cuore va da una parte, la testa dall'altra.” Così il vincitore del 76esimo festival di Sanremo, Sal Da Vinci. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Guerra Usa-Israele-Iran, nuovo vertice a Palazzo Chigi. Meloni sente gli alleati e auspica «soluzioni per la stabilità della regione» Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda.» – Il video . 🔗 Leggi su Open.online
Sanremo 2026, Sal Da Vinci: “Ho tenuto la mano di Sayf perché l’ho sentito come un figlio. Il primo posto lo dedico a Geolier, stacco un pezzo del mio premio e glielo do”Sal Da Vinci è ancora frastornato ma al settimo cielo per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”.
