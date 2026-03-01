sal da vinci ha vinto il 76esimo festival di sanremo

Sal Da Vinci è ii vincitore del 76esimo Festival Di Sanremo con il brano Per Sempre Si: alle sue spalle Sayf ( Mi Piaci Tanto ) e Ditonellapiaga con Che Fastidio. A concludere la cinquina finale ci sono Magica Favola di Arisa e Male Necessario di Fedez e Masini. Nella serata conclusiva della 76esima edizione del Festival, Carlo Conti ha concluso la sua esperienza sanremese annunciando il direttore artistico della prossima edizione che sarà Stefano De Martino. Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo. “Ricevere questo testimone da te per me è un onore vero. Un gesto di generosità non scontato, che ricorderò per sempre. Voglio ringraziare la Rai per questa opportunità e poi, come ci diciamo spesso quando ci sentiamo al telefono: testa bassa e pedalare!, sono le parole del conduttore di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

