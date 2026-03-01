Sal Da Vinci all’Eurovision? L’annuncio è appena arrivato lo ha deciso lui

Sal Da Vinci parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. La decisione di partecipare è stata comunicata dallo stesso artista, che ha confermato la sua presenza nel cast. L’Italia sarà rappresentata all’evento musicale internazionale, che coinvolge artisti di diversi paesi europei. La partecipazione di Sal Da Vinci era stata annunciata ufficialmente poco fa.

L’Italia sarà presente all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, Sal Da Vinci ha confermato che rappresenterà il nostro Paese sul palco della Wiener Stadthalle, portando la sua canzone davanti a milioni di spettatori europei. Per l’artista si tratta di una nuova sfida internazionale, che arriva in un momento di grande popolarità. «È un onore e una grande responsabilità», ha dichiarato, sottolineando l’emozione per un impegno che definisce «bello e grande da affrontare». L’Eurovision rappresenta infatti una vetrina unica per la musica italiana nel mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sal Da Vinci: "Questo premio lo condivido con Geolier. All'Eurovision dico sì"L'ultima conferenza stampa di Sanremo si è aperta con le parole del vincitore Sal Da Vinci e degli altri due arrivati sul podio Sayf e Ditonellapiaga.

“Chi la dura la vince.” Sal Da Vinci lo ha detto dopo la vittoria a Sanremo. E dentro questa frase c’è tutto: gli anni difficili, i sacrifici, la strada in salita. “Questa è la vittoria di tutti quelli che, come me, vengono dal basso”, ha aggiunto. Accanto a lui, la moglie P - facebook.com facebook

Sal Da Vinci iniziò a incidere canzoni quando era ancora un bambino e oltre al cantante ha fatto anche l'attore per il cinema e per il teatro x.com